Cannes 2023: presente Dan Friedkin con Scorsese, DiCaprio e De Niro per il film "Killers of the flower moon" (VIDEO)

In scena la 76esima edizione del Festival del cinema di Cannes, dove è presente anche il presidente della Roma Dan Friedkin, tra i produttori del film "Killers of the flower moon" di Martin Scorsese. Il film, presentato fuori concorso alla kermesse e lungo tre ore e mezza, è ambientato in Usa negli anni Venti e racconta del massacro dei nativi americani della Osage Nation, dopo che si scoprì l’esistenza di giacimenti petroliferi sul territorio dove si erano insediati.

Dan Friedkin è stato immortalato sul tappeto rosso insieme, tra gli altri, a Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, tra i protagonisti di "Killers of the flower moon".