Boni: "Mourinho determinante. Il pareggio contro il Bayer Leverkusen è eccezionale"

RADIO MPA - Loris Boni, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e si è soffermato sulla stagione dei giallorossi, concentrandosi anche sulla figura di José Mourinho. Ecco le sue parole.

Roma-Salernitana potrebbe essere una partita tirata anche dopo la battaglia di giovedì a Leverkusen e in caso di salvezza anticipata dei granata?

"È molto scorretto che alcune squadre giochino conoscendo già il risultato delle altre. Non c'entra la Salernitana ovviamente ma è una cosa che dovrebbe valere per tutte, Roma-Salernitana e Atalanta-Verona si potevano giocare anche domenica sera. Sono partite molto importanti ma le televisioni comandano e tengono le persone inchiodate in casa a guardare la tv, senza badare alle leggi del calcio. Dovrebbe essere uguale per tutti soprattutto in questo momento delicato per le squadre in lotta per non retrocedere. Sono cose assurde".

Le piace Mourinho?

"È un bravissimo comunicatore e accentratore e questo al giorno d'oggi è diventato determinante. Non giudico un allenatore che ha vinto tanto e ovunque".

La Roma può arrivare fino in fondo come lo scorso anno?

"Pareggiando a Leverkusen ha fatto una cosa eccezionale. Vincere l'Europa League significherebbe scrollarsi di dosso una eventuale mancata qualificazione alla Champions. Mi auguro possa riuscire a battere il Siviglia. Sarebbe una cosa non indifferente vincere due coppe Europee di seguito dopo che per anni non ha vinto nulla".