Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "A Roma speriamo di fare meglio rispetto a quanto fatto col Colonia, semifinale speciale per il club"

Sconfitta per il Bayer Leverkusen, caduto in casa 2-1 contro il Colonia. Al termine del match, il tecnico Xabi Alonso si è proiettato al match contro la Roma di giovedì. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "La partita è stata molto movimentata. Questo è qualcosa che dobbiamo imparare e fare meglio. Un pareggio sarebbe stato giusto dal mio punto di vista. Ora abbiamo più tempo per prepararci alla Roma . Speriamo di fare meglio lì di quanto abbiamo fatto oggi. Una semifinale in Europa League è qualcosa di molto speciale per il club".

?️ @XabiAlonso: "Jetzt haben wir mehr Zeit uns auf #ASRB04 vorzubereiten. Wir werden es dort hoffentlich besser machen als heute. Ein Halbfinale im Europapokal ist für den Verein etwas ganz besonderes. Wir wollen es in Rom so gut wie möglich machen." ? #B04KOE | #Bayer04 | #UEL pic.twitter.com/kpfKZf3xIJ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 5, 2023