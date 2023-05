Basilea, Calafiori: "Tornare alla Roma? Mi farebbe piacere, ma ora sto facendo bene qui"

SKY SPORT - Alla vigilia di Fiorentina-Basilea, semifinale di Conference League, Riccardo Calafioi ha parlato anche della Roma e di Josè Mourinho. Le sue parole:

Hai chiesto a Mourinho o qualche ex compagno un consiglio su come vincere la Conference?

"Non li ho sentiti, sono stato molto contento l'anno scorso quando hanno vinto la Conference. Ora spero di vincerla con il Basilea, è una grande opportunità".

Cosa dà Mourinho alle sue squadre come allenatore?

"La sua principale qualità è il carisma e il carattere che dà alle squadre. Non ti fa mollare mai, queste partite difficilmente le sbaglia in Europa".

È possibile un tuo ritorno alla Roma?

"Mi farebbe piacere, però ormai mi sono allontanato e sto facendo bene. Vediamo dove mi porterà, sicuramente non dico di no a prescindere".