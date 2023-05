Atalanta, Scalvini: "L'Olimpico è uno degli stadi in cui è più difficile giocare. È complicato non sentire il pubblico"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa di calciomercato. Tra i vari temi trattati, il classe 2003 si è soffermato anche sull'atmosfera rovente dello Stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Qual è il campo dove è più difficile giocare?

"L’Olimpico, San Siro… Sono stadi dove non è facile non sentire il pubblico. Devi essere bravo a isolarti dalle emozioni che possono nascere in te, in particolare per un ragazzo come me che gioca per la prima volta in quegli stadi. Magari lì senti un po’ di più la pressione, ma quando inizia la partita poi devi essere focalizzato sul campo”.

Cosa voglio raggiungere con l’Atalanta?

“Mancano sei partite alla fine del campionato e siamo in corsa per l’Europa. Ma il settimo posto potrebbe non bastare e quindi - essendo a a pochi punti dalle squadre fortissime come Roma, Milan e Inter - dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per centrare il nostro obiettivo, che è tornare in Europa”.