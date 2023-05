As Roma: svelata la maglia di allenamento per la prossima stagione (FOTO)

Dopo le immagini della prima maglia del prossimo anno, griffata Adidas, il sito specializzato in maglie da calcio ha svelato anche quello che sarà il probabile kit di allenamento per la stagione 2023-24. Design elegante color nero, combinato con il rosso e il giallo-arancio sulle maniche. Anche sulle maglie di allenamento, come in quelle da gara, dovrebbe comparire il lupetto di Gratton sul petto. Per quanto riguarda il modello, la Roma utilizzerà lo stesso modello per la maglia di allenamento di tutte le squadre Adidas Elite nella stagione 23-24.

(footyheadlines.com)

