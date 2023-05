In occasione della Festa della Mamma del 14 maggio, l’AS Roma, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale, renderà omaggio alle mamme che vivono da sole una situazione di disagio economico e sociale. I tifosi romanisti potranno contribuire a una raccolta di fiori giallorossi come dono alle mamme e di giocattoli, album da colorare e pastelli da regalare ai loro bambini accolti nei centri rifugio.

