As Roma: al via il progetto “Outraged” per la lotta alle discriminazioni

L'AS Roma, il primo club pilota a collaborare con la UEFA con l'obiettivo di sviluppare e implementare gli aspetti chiave della Football Sustainability Strategy 2030, inaugurerà il progetto educativo "Outraged". Si tratta di una serie di documentari UEFA (pubblicati sul canale UEFA.tv) che mirano a creare consapevolezza sulle diverse forme di discriminazione e su come si manifestano nel calcio. I temi principali affrontati saranno il sessismo, l'omofobia e il razzismo, con un'attenzione particolare anche a ciò che significa, nello specifico, essere un rifugiato e giocare a calcio. Alcuni dei più grandi giocatori e allenatori, del passato e del presente, parlano in questi documentari delle loro esperienze personali con il razzismo e la discriminazione ed esprimono il loro punto di vista sul modo migliore per contribuire a sradicare questi problemi dallo sport.

Giovedì 25 maggio alle ore 15, presso il Liceo Scientifico interno al centro sportivo di Trigoria, si è svolto il primo incontro del progetto, con la partecipazione della rappresentante UEFA, Presilia Mpanu-Mpanu, Social & Environmental Sustainability Expert in the UEFA Social & Environmental Sustainability Division. Il kick-off del progetto ha coinvolto gli atleti della Primavera e dell’Under 18, che frequentano l’istituto scolastico, ai quali è stato mostrato il primo video, con focus su come il mondo del calcio affronta la discriminazione. A seguire, i ragazzi si sono suddivisi in piccoli focus group: hanno analizzato e discusso quanto mostrato nel video, con il supporto dei docenti a fare da moderatori. Con la ripartenza dell’anno scolastico 2023/2024, il progetto educativo “Outraged” sarà inserito come parte della programmazione scolastica e coinvolgerà oltre agli atleti della Primavera e U18 (che completeranno il percorso con la visione e discussione dei temi proposti dagli altri 5 video) anche tutti gli altri ragazzi che frequentano la scuola nel centro sportivo.

