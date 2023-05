Ancelotti: "Siviglia organizzato, ma la Roma può vincere e Mourinho è esperto nelle finali"

Questa sera al Teatro Brancaccio si è svolto un evento a cui hanno partecipato i Campioni d'Italia 1982/83 e il Banco di Roma, vincitore del titolo nazionale di pallacanestro nello stesso anno. Tra i presenti c'è anche Carlo Ancelotti, il quale ha parlato dello scudetto vinto in giallorosso e della finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Ecco le sue dichiarazioni: "Vincere a Roma dopo quarant'anni dall'ultima volta è una cosa che andava vissuta, è qualcosa di speciale. La Roma ci deve riprovare. Se ci voglio riprovare? Ci riprovo, sì ma non per molto...".

Siviglia-Roma.

"Gli ultimi due mesi sono andati molto bene, dopo un periodo molto difficile in cui era in zona retrocessione ha cambiato allenatore. Mendilibar, da quando è arrivato, sta facendo molto bene. La squadra è ben organizzata. La Roma ha le chance per cercare di fare la partita e di vincere. Oltretutto i giallorossi hanno in panchina un allenatore molto esperto nelle finali e che giocherà la sua parte. Speriamo che vinca".