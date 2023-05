Concertone, Ambra Angiolini legge il messaggio di un tifoso: "Manca il diritto di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato'". Poi le scuse

Nella giornata di ieri è andato in scena il consueto concerto del Primo Maggio e Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio, co-conduttrice e conduttore dell'evento, sono finiti al centro delle polemiche. I due hanno letto dei messaggi legati al tema "Il diritto che manca" e uno di essi recitava: "Il diritto che mi manca è quello di tifare Lazio a Roma centro senza essere ‘corcato'". I tifosi biancocelesti si sono infuriati sui social per quanto accaduto e al termine del concerto sono arrivate le scuse da parte di Angiolini e Biggio: "Chiediamo scusa ai tifosi della Lazio. Abbiamo frainteso. Nessuna volontà di offendere, non da questa piazza".