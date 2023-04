Völler: "Roma-Bayer Leverkusen? Il mio cuore batte più forte per i tedeschi"

DPA - Rudi Völler, ex centravanti di Roma e Bayer Leverkusen, ha rilasciato un'intervista all'agenzia di stampa tedesca. Tra i vari temi trattati, si è soffermato sulla sfida tra le sue due squadre del cuore, che si affronteranno in semifinale di Europa League. Le sue dichiarazioni. "Nonostante la vicinanza che sento per la Roma e per tutta la città, è chiaro che il mio cuore batte più forte per il Bayer Leverkusen. Questo è il mio club e vi tornerò dopo il mio periodo con la DFB. Meritiamo di tornare a vincere un titolo".

