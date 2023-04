VIDEO - Mourinho: "Rinnovo Smalling? Matrimonio perfetto per lui e per la Roma"

Parole d'amore quelle che José Mourinho ha indirizzato a Chris Smalling, centrale di difesa e colonna portante della squadra allenata dal tecnico portoghese. Nella conferenza stampa pre-partita alla vigilia della gara europea contro il Feyenoord lo Special One ha risposto così a una domanda sul possibile rinnovo del difensore inglese:

"Se rimanesse sarà ottimo per lui e per la Roma. Lui è felice, ha trovato un livello e un rendimento che gli mancava e per la Roma perché è stato fantastico in questi anni. Si tratta di un matrimonio perfetto. Io sono io e Smalling è Smalling. La partita di domani? Non lo so, il Feyenoord è la squadra più forte in campionato, parlano i numeri. Sarà campione tra qualche settimana. Quando sei la più forte significa che segni più di tutti gli altri, noi non siamo i più forti di Italia e dell'Europa League, ma la possiamo vincere. Giochiamo con quello che abbiamo, cercheremo di essere equilibrati. Domani vediamo".