VIDEO - Mourinho: "Il Feyenoord di Tirana? Mi ricordo che abbiamo giocato con loro quando vedo la coppa a Trigoria"

Feyenoord-Roma è già iniziata, decisamente al di fuori del rettangolo verde. José Mourinho nella consueta conferenza stampa pre-partita ha risposto a una domanda riferita all'ultima gara giocata tra le due squadre, quella che ha assegnato la Conference League ai giallorossi. Ecco la sua risposta:

"Io non sono capace di pensare al Feyenoord di Tirana. Sembra che per voi e per loro è una cosa permanente. Per me, il Feyenoord di Tirana rappresenta una cosa semplice: ogni giorno quando arrivo a Trigoria la prima cosa che vedo è la Conference League, la coppa è lì e mi ricordo che abbiamo giocato contro di loro, per me è finita".