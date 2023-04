Venezia-Como: Serra espelle Vanoli che lascia la panchina infuriato

Marco Serra, arbitro deferito in seguito alle vicende con Josè Mourinho in Cremonese-Roma è tornato ad arbitrare una gara, questa volta si tratta di Venezia-Como di Serie B. Il fischietto di Torino si è trovato di nuovo alle prese con l'espulsione di un allenatore, Vanoli, tecnico dei padroni di casa che ha lasciato la panchina infuriato e trattenuto dai suoi collaboratori per evitare che la situazione degenerasse.