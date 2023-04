Van Marwijk: “Tra prese in giro e sarcasmo, a Tirana Mourinho è stato disgustoso"

Bert van Marwijk, ex ct dell'Olanda, intervistato dal quotidiano olandese sulla sfida di questa sera tra Roma e Feyenoord, è tornato anche sulla finale di Conference League, criticando aspramente il comportamento di Josè Mourinho: "La lezione più importante della sconfitta di Tirana: non bisogna farsi intimidire. Sono rimasto enormemente turbato dal comportamento di Mourinho durante quella finale. La presa in giro, il sarcasmo, la sfida; era disgustoso. Stasera possono aspettarsi lo stesso da parte dei suoi giocatori. Non devono farsi prendere alla sprovvista".

(ad.nl)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE