Van der Vaart: "La Roma ha i calciatori migliori, ma il Feyenoord è più squadra. Gli olandesi possono passare il turno"

ZIGGO SPORT - Rafael van der Vaart, ex centrocampista di Ajax, Real Madrid e Tottenham, è intervento al canale sportivo olandese per parlare di Roma-Feyenoord, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Le sue dichiarazioni: "Non è tutto contro il Feyenoord. Non hanno i migliori giocatori, ma sono la squadra migliore. Penso che abbiano una possibilità contro la Roma, ma questo si basa esclusivamente sul fatto che questa è la stagione del Feyenoord. Devono approfittarne".