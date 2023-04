Ultras romanisti tentano l'assalto ai tifosi del Feyenoord: bloccati dalle forze dell'ordine. Scontri in zona Termini

Circa duecento tifosi della Roma hanno tentato di assaltare poche decine di sostenitori del Feyenoord che si trovavano in un pub a Rione Monti. È accaduto nella serata di ieri, quando gli ultras sono stati intercettati da agenti in assetto antisommossa e camionette, con i quali hanno evitato di entrare in contatto, limitandosi a qualche lancio di bottiglie e bombe carta prima di allontanarsi. Alcuni scontri si sarebbero, invece, verificati nella zona della Stazione Termini, dove gli ultras romanisti avrebbero attaccato alcuni rivali del Feyenoord.