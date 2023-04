Twitter, Dureghello (pres. comunità ebraica di Roma) sui cori contro Stankovic: "Complimenti a Mourinho per essere intervenuto. Vanno individuati i responsabili"

Ruth Dureghello, presidente della comunità ebraica di Roma, ha condannato i cori razzisti cantati dai tifosi giallorossi contro Dejan Stankovic in occasione di Roma-Sampdoria. "Solidarietà a Stankovic vittima di cori razzisti della curva Sud allo Stadio Olimpico oggi e complimenti a Mourinho per essere intervenuto senza far finta di non aver sentito come troppo spesso accade - ha scritto sul proprio profilo ufficiale di Twitter -. Lo ribadisco, Ci sono i mezzi per farlo: vanno individuati i responsabili".

