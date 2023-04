Totti sarà ospite su Dazn nel post partita di Atalanta-Roma

Francesco Totti torna in televisione. L'ex capitano della Roma, infatti, sarà uno degli ospiti di Pierluigi Pardo nel suo programma "Supertele", che andrà in onda su Dazn nel post partita del match che i giallorossi disputeranno sul campo dell'Atalanta, in programma alle ore 20:45. Totti commenterà, dunque, la prestazione della squadra di José Mourinho, insieme al tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, anche lui in collegamento con lo studio.