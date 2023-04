Totti loda Pellegrini: "È il giocatore più importante, da tifoso sono contento di essere rappresentato da lui"

DAZN - Ospite durante "Supertele", la trasmissione in onda su Dazn dopo Atalanta-Roma, Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su colui che oggi indossa la fascia che per molto tempo è stata sul suo braccio, Lorenzo Pellegrini. Queste le sue parole:

“Il capitano ha responsabilità diverse dal resto della squadra. Lui ha capito l’importanza del giocatore e della persona. Ora sta tornando ai suoi livelli. Sono strafelice per lui. Questa settimana ci siamo sentiti, l’ho incoraggiato dopo il rigore sbagliato con il Feyenoord. Da quel momento si è ripreso ed è tornato a essere il giocatore che ci aspettiamo. Per me Pellegrini è il calciatore più importante. Sta dimostrando tutto il suo valore sia come uomo sia come calciatore. Noi tifosi siamo contenti di essere rappresentati da lui. (Rivolgendosi direttamente a Pellegrini, ndr) Complimenti per oggi, hai fatto un prestazione da capitano”.