Stadio Roma, Gualtieri: "In dirittura d'arrivo l'esame dell'assemblea. Spero nel voto entro prima settimana di maggio"

SKYTG24 - "Siamo in dirittura arrivo dell'esame dell'Assemblea capitolina della delibera di giunta che riconosce l'interesse pubblico al nuovo stadio della Roma e che consente di partire con un progetto che non prevede solo uno stadio, ma che riqualifica un intero quadrante. Speriamo in un voto imminente, dopo una sessione di bilancio, la prima settimana di maggio. Poi la società deve presentare il progetto definitivo, tenendo conto delle prescrizioni della delibera sul traffico e sui parcheggi, ed infine ci sarà la conferenza servizi decisoria e l'avvio dei cantieri". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al canale 'all news' dell'emittente satellitare.