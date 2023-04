Stadio Roma, Gualtieri: "Attendiamo il voto del Consiglio comunale. Sarà un impianto verde in una zona che va riqualificata"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'inaugurazione delle “Giornate della Protezione Civile” al Circo Massimo, ha parlato della questione relativa allo Stadio della Roma a Pietralata. Le sue parole: “Attendiamo il voto del Consiglio comunale ma mi sembra che stiamo arrivando. E’ stato definito un percorso con date certe, un lavoro per rafforzare le prescrizioni e per rendere ancora più solida la delibera per avere uno stadio”.

L’idea della nuova struttura?

“Uno stadio che sia verde, in una zona che va riqualificata, che sia raggiungibile con il trasporto pubblico e che si collochi al meglio in quel contesto: temi su cui si sta lavorando ma con uno spirito molto positivo”.