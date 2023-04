Stadio Roma: commissione congiunta 'Lavori Pubblici' e 'Patrimonio Roma Capitale' (FOTO)

Nuovi passi avanti verso lo stadio della Roma, con la commissione congiunta tra 'Lavori Pubblici' e 'Patrimonio Roma Capitale' che si sono riunite questa mattina per valutare il pubblico interesse del nuovo impianto giallorosso, per il quale ieri il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fissato come obiettivo "il voto in aula entro il mese di aprile".

Iniziata commissione congiunta Lavori Pubblici e Patrimonio Roma Capitale su pubblico interesse #StadiodellaRoma #AsRoma pic.twitter.com/ivX3DwI403 — ALESSIO DI FRANCESCO (@DiFrancescoAle) April 5, 2023