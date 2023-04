Stadio Roma, Bonessio: "Serve attenzione al tema dell'area verde, fruibile e riforestata"

Con una nota consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista e presidente della Commissione Sport, Nando Bonessio, è tornato a commentare il progetto del nuovo Stadio della Roma a Pietralata.

"L'ulteriore confronto avvenuto oggi nella convocazione congiunta delle commissioni ambiente e mobilità sulla proposta di deliberazione per il nuovo stadio della A.S. Roma a Pietralata ha evidenziato un importante passo in avanti verso la consapevolezza della necessità di inserire stringenti indicazioni tecniche e politiche per poter arrivare alla dichiarazione di interesse pubblico da parte dell’Assemblea capitolina. Come ribadito in più occasioni anche nel rispetto della forza politica cui appartengo, chiedo che si presti la giusta attenzione al tema dell’area verde che dovrà essere non frazionata, effettivamente fruibili e riforestata. Ritengo infatti imprescindibile che, al netto del progetto di costruzione del nuovo impianto sportivo, la A.S. Roma ripristini l’elemento di compensazione ambientale rappresentato dall’originario parco di Pietralata al posto dell’impiantistica prevista nel progetto che potrebbe invece essere allocata in altri luoghi del Municipio IV - le sue parole -. Ai fini della sostenibilità dell’iniziativa e dell’impatto ambientale è infatti indispensabile mantenere l’attuale elemento di biodiversità urbana attraverso la riforestazione fatta con alberature significative che nel giro di qualche anno potranno rappresentare un prezioso polmone verde per il quadrante di Pietralata. Attualmente la società sportiva si impegna a restituire il verde ma non a restituirne la stessa tipologia. Gli impianti sportivi a corredo previsti in quell’area potrebbero rappresentare una limitazione con l'impermeabilizzazione del terreno anziché un servizio. Ecco perché invito a valutare se sia il caso di riconsiderare l’area dedicata alle strutture sportive a vantaggio di una zona verde dotata di adeguata piantumazione di essenze arboree. Nel caso non si raggiungesse l’accordo per inserire questa mia richiesta nel maxiemendamento di maggioranza, chiederò che nell’ambito del processo partecipativo si avvii una consultazione per far decidere agli stessi cittadini di Pietralata se vogliono i campetti sportivi o preferiscono una zona alberata a vero parco urbano".