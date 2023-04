Stadio Roma, Bonessio: "Il nuovo impianto diventi incubatore di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali"

Tramite una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale, Nando Bonessio, è tornato nuovamente a parlare del progetto dello Stadio della Roma a Pietralata:

"Sostengo convintamente l’idea del ministro dello sport Andrea Abodi che, confermando ancora una volta una spiccata attenzione al tema della sostenibilità ambientale, invita a ripensare gli stadi come impianti in grado di diventare incubatori di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali. Condivido il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico che prevede la sostituzione dell'attuale copertura al fine di valorizzarne l'architettura e produrre energia in grado di alimentare tutto il Foro Italico.

A questo proposito, in vista della realizzazione del più moderno e multifunzionale nuovo stadio della A.S. Roma, auspico che da parte dell’amministrazione capitolina e della stessa società sportiva ci sia la volontà di inserire simili elementi ecocompatibili, trainanti e qualificanti, per il quadrante di Pietralata e per l’intera città - le sue dichiarazioni -. Le CERS, infatti, sono volàno di sviluppo perché contribuiscono a produrre energia, promuovere coesione sociale e sostenibilità ambientale, mitigare le disuguaglianze socioeconomiche e creare occupazione. La produzione di energia rinnovabile dai territori, attraverso l’installazione di pannelli solari su impianti sportivi, scuole e altri edifici pubblici, è uno strumento diretto ed efficace per aiutare la comunità cittadina a combattere la crisi ambientale e attenuare gli effetti di quella energetica, per un futuro sostenibile e di pace. Da sportivo sono fermamente convinto che lo sport, in virtù della sua funzione educativa e di acceleratore di benessere fisico ed emotivo, possa diventare il principale testimonial della lotta al cambiamento climatico".