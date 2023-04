Stadio Roma, Bonessio: "Da valutare con attenzione le potenzialità e criticità del progetto per la rigenerazione urbana di Pietralata"

Il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista e presidente della Commissione Sport, Nando Bonessio, è intervenuto parlando del nuovo stadio dell'A.S. Roma nel corso dei lavori della commissione congiunta Lavori Pubblici - Patrimonio e Politiche Abitative: "In merito alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata torno a ribadire l’esigenza di valutare con rapidità e attenzione tutte le potenzialità e possibili criticità derivanti dalla realizzazione di un simile impianto all’interno di un quadrante per che molti aspetti possiamo considerare ‘urbanisticamente incompiuto’.

La realizzazione della struttura multifunzionale, e di quelle connesse, rappresenta l’occasione per dare finalmente seguito all’auspicata rigenerazione urbana e migliorare le condizioni di vita dei residenti ma senza sottovalutare le eventuali problematiche a livello di impatto sul territorio.

In questo momento credo che vadano approfondite diverse questioni.

Penso ad esempio alla ridistribuzione delle cubature tra zone destinate a servizi, verde pubblico e impianto sportivo. Il ricco bacino di biodiversità presente al momento nell’area verde non sarebbe ricreato nel nuovo spazio individuato a compensazione. È quindi da valutare la possibilità di prevedere una tipologia di aree verdi fruibili come elemento di mitigazione ambientale".

"Altra questione è quella del trasporto pubblico e della viabilità. Uno studio approfondito, con l’individuazione dei relativi costi, deve riguardare il problema dell’accesso all’ospedale Pertini che dovrà essere sempre esclusivo e percorribile - ha aggiunto -. Dobbiamo immaginare tutte le possibili soluzioni offerte dal trasporto pubblico, soprattutto su ferro, che potranno in futuro anche essere implementate con il completamento dell’anello ferroviario. Allo stesso tempo, ritengo opportuno prevedere un numero adeguato di parcheggi, ma senza eccedere per evitare che diventino attrattori di traffico privato.

Da ultimo bisognerà considerare uno studio sull’impatto acustico, sul territorio circostante, redatto da un soggetto terzo altamente qualificato, vista anche la vicinanza con una importante struttura ospedaliera.

Sono da approfondire, dunque, tutte le conseguenze che un simile progetto potrebbe avere sulla ‘contabilità socio-ambientale’ a livello di emissioni inquinanti sul quartiere Pietralata. In questa fase preliminare, in assenza di approfondimenti e studi di simulazione, e visto che siamo chiamati come Assemblea capitolina, comunque, ad esprimere un parere sull’interesse pubblico dell’opera, il punto 8 del dispositivo della Proposta di deliberazione presentata in Giunta Capitolina dall’assessore Veloccia credo che rappresenti una concreta garanzia rispetto all’effettiva valutazione finale del progetto".