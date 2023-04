Stadi, Abodi: "Ora il Governo vuole prendersi la responsabilità di aiutare club e territori"

"Come ministro sto cercando di dare il senso del tempo, e' ora di prendersi delle responsabilita', ma ci deve essere la forza della volonta', una parola decisiva. E' finito il tempo delle scuse e degli alibi, adesso c'e' un governo che vuole prendersi questa responsabilita' aiutando i club e il territorio a uscire dalle difficolta'". Cosi' Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, durante il convegno "Il futuro degli stadi in Italia" organizzato presso il Salone d'Onore del Coni.

"Gli Europei 2032 sono fatti quasi su misura per noi, negli altri paesi prima si costruisce l'agenda e poi si pianifica la candidatura, noi facciamo al contrario. La candidatura riguarda 11 stadi, la Serie A scambia ogni anno 3 societa' con la B, in pochi anni si puo' passare dalla C alla A ed e' piu' facile avere successo sportivo che migliorarsi come societa'. Chiedero' al presidente Gravina e alla componenti tecniche di confrontarci su come dovra' essere questa riforma", ha concluso Abodi.