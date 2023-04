Smalling e Wijnaldum: per entrambi lesione al flessore della coscia sinistra. Per l'inglese tempi di recupero più lunghi

Dopo gli infortuni contro il Feyenoord, Chris Smalling e Gini Wijnaldum si sono sottoposti oggi agli esami strumentali. Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho: per entrambi, infatti, si tratta di una lesione al flessore della coscia sinistra. Al momento non trapelano ulteriori informazioni, anche se, tra i due, le condizioni più serie appaiono quelle di Smalling, che avrà bisogno di un maggior tempo di recupero.

