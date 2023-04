Sabatini: "Sono sicuro che Totti e Spalletti faranno pace. Con la mia Roma Luciano ottenne il massimo"

LIBERO - L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, ha rilasciato un'intervista al quotidiano lombardo, nella quale si è soffermato sulla figura di Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli ed ex tecnico giallorosso. Queste le sue parole:

Sabatini, ci racconta il "suo" Spalletti?

«In questo trionfo, perché non è una normale vittoria ma un meritatissimo trionfo, Luciano è l'autore principale del capolavoro. Ha vinto uno scudetto in modo garibaldino e quasi surreale».

[...]

Spalletti cosa rappresenta realmente in questa squadra?

«Il valore aggiunto. Il Caravaggio che è riuscito a dipingere l'opera perfetta. Ha empatia con Napoli ma ovunque è andato, anche nella mia Roma e all'Inter, ha ottenuto il massimo con gli ingredienti che aveva a disposizione. Esaltava la bellezza del calcio».

[...]

Lei ha avuto Spalletti a Roma e nell'esperienza all'Inter. Quando non vinceva...

«Questa di Napoli è un'estasi che gli farà dimenticare tutto il passato. Vincere uno scudetto in questo modo ripaga tutte le piccole delusioni del passato, non immaginate cosa succederà tra poche ore per le vie di Napoli? L'arroganza con cui ha vinto ha fatto diventare piccole piccole tutte le altre squadre».

Ha stravinto il Napoli oppure hanno deluso le altre?

«Ha dominato il Napoli, punto e basta».

Il miglior pregio di Spalletti?

«La sua sensibilità calcistica».

Il difetto?

«A volte non si accontenta, ed esagera. E quello che può essere considerato un vantaggio diventa un boomerang. A Napoli questo non è avvenuto».

A proposito, farà finalmente pace con Totti?

«I segnali ci sono, assurda quella situazione da Guelfi e Ghibellini. Da tempo penso sia auspicabile un abbraccio tra questi due giganti del nostro calcio. I presupposti mi sembra ci siano tutti. Faranno pace i due, ne sono sicuro».

[...]