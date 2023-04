Sabatini: "Mourinho non si può discutere. Dybala è una delle espressioni calcistiche più evolute in Serie A"

IL SECOLO XIX - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano. Tra i vari temi trattati, si è soffermato anche su José Mourinho e Paulo Dybala. Ecco le sue dichiarazioni: "La Roma di questa stagione è forte, volitiva, coriacea, sa cosa fare in campo. Non escludo che la Sampdoria si trovi a giocare una partita d'attacco all'Olimpico. La Samp si gioca il suo 5% di possibilità di salvarsi, la Roma il quarto posto. Sono curioso".

Su Mourinho e il suo calcio.

"Gli riconosco una capacità assoluta di fare risultati, per un allenatore è tanto. Non va messo in discussione, per la Roma è un taumaturgo, continuerei con lui salvo che non voglia fare esperienze diverse tipo una Nazionale".

Su Dybala.

"Sa accendere qualsiasi fantasia in uno spettatore. È una delle espressioni calcistiche più evolute in Serie A insieme a Kvaratskhelia".