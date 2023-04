Sabatini: "De Rossi sarà il mio prossimo allenatore, è come un figlio più grande"

Walter Sabatini nella giornata di oggi ha presentato il suo libro "Il mio calcio furioso e solitario" presso il Circolo Canottieri Aniene. Presenti molti giornalisti e uomini di calcio, c'era anche Daniele De Rossi, seduto vicino all'ex direttore sportivo giallorosso e intervenuto durante la presentazione.

"Lo considero come un figlio più grande. Sarà il mio prossimo allenatore, per sua sfortuna mi prende in un momento della carriera nefasto. Lui è un allenatore, solo io ho colto il lavoro che hai fatto a Ferrara in una situazione complicata. La tua squadra era riconoscibile, ora sbaraglierai tutti. Non puoi non fare l’allenatore. A Trigoria lo osservavo lavorare ogni giorno. Sento quello che dice ai giocatori, vedo quello che imposta, non trascura nulla. Ho l'idea e la convinzione che lui possa fare davvero l'allenatore ad altissimo livello".

(Calciomercato.it)