Domani alle 11 la Roma svolgerà la rifinitura alla vigilia del match di ritorno contro il Feyenoord per i quarti di finale di Europa League. Come di consueto, i primi 15 minuti saranno aperti alla stampa.

A seguire, alle 13.30 Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa per via degli obblighi Uefa, come avviene ormai da tempo, al contrario di quanto succede in campionato. Al fianco dell'allenatore portoghese ci sarà Bryan Cristante.