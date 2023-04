Roma-Feyenoord, coro blasfemo della Curva Sud durante l'inno dell'Europa League. Suor Paola: "Tifosi da punire e multa alla società"

Prima del fischio d'inizio di Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, i tifosi giallorossi presenti in Curva Sud hanno intonato un coro blasfemo sulle note dell'inno della competizione. "Nel nostro caso squalificarono tutta la Curva Nord della Lazio. Lì i tifosi però prendevano soltanto in giro, quelli di ieri sera erano cori blasfemi, e di brutto - le parole di Suor Paola, nota tifosa biancoceleste, ai microfoni dell'agenzia di stampa -. Parlando da persona al di sopra delle cose bisogna multare la società che dovrebbe prendere provvedimenti prima che accadano queste cose. A quel punto credo che non accadrebbero più. Se si lasciano i tifosi dire ciò che vogliono per riempire lo stadio... è che ci sono degli sciagurati. Mi dispiace dirlo, perché qualcuno di loro è amico mio. Ho tanti amici romanisti a cui voglio bene e con cui collaboro nelle iniziative di solidarietà dove non c'è bandiera: poi, chiaro, quando vado allo stadio la musica cambia. Ma quei tifosi vanno puniti e la società multata".

(adnkronos)