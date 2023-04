Roma-Bayer Leverkusen, Cozzoli (pres. Sport e Salute): "Nessun problema di compatibilità con gli Internazionali"

"Il Foro Italico e lo stadio Olimpico sono realtà che vivono insieme: l'anno scorso andò tutto bene con la finale di Coppa Italia, quest'anno non ci saranno problemi di compatibilità con Roma-Bayer Leverkusen". E' quanto detto da Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, a margine della presentazione degli Internazionali BNL di tennis. "Il modo migliore per onorare al meglio i 70 anni dello stadio sono i progetti in atto. Centinaia di cittadini visitano l'Olimpico, che è aperto sette giorni su sette. Inoltre ora parte un servizio di food and beverage con la consegna al posto, un modo per rendere lo stadio sempre più moderno", conclude Cozzoli.