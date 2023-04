Psg, dalla Francia: Mourinho, Zidane, Thiago Motta e Gallardo i nomi per la panchina

Christophe Galtier assicura di lavorare per il presente e per il futuro del Psg, nella prossima stagione si vede ancora sulla panchina del Parco dei Principi, ma la stampa francese ha sensazioni completamente diverse. Secondo il quotidiano, infatti, il destino di Galtier è segnato: divorzio e un nuovo allenatore per i parigini.

Chi? Il sogno, o l'obiettivo numero 1, resta Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid che sembrava destinato alla panchina della Francia, ma che resta libero dopo il rinnovo di Didier Deschamps con la FFF. Zizou piace a tanti, il Real non l'ha mai dimenticato, ma il Psg potrebbe essere la soluzione più probabile. Luis Campos e la proprietà, però, guardano anche altrove.

Sono altri tre i nomi e due ipotesi portano in Italia. Nella lista, ormai da tempo, l'attuale tecnico della Roma, Josè Mourinho, e l'allenatore del Bologna, Thiago Motta che nella carriera da calciatore ha vestito la maglia del Psg e il cui nome anche in passato è stato accostato alla panchina dei parigini. Il terzo candidato porta in Argentina, all'ex tecnico del River, Marcelo Gallardo, che piace anche al Chelsea.

(L'Equipe)

