Pietralata, spuntano problemi e criticità per il nuovo stadio

La strada si fa in salita tra rinvii e criticità per il nuovo impianto giallorosso Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione congiunta delle commissioni Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, che avrebbe dovuto dare il primo dei pareri sul progetto del nuovo stadio del-la Roma a Pietralata. Tutto rinviato ad una nuova seduta, prevista dopo un, sopralluogo nell'area. (...) I temi all'ordine del giorno sono stati gli espropri, ma soprattutto i parcheggi e la mobilità, con la necessità di creare delle corsie dedicate ai veicoli diretti all'ospedale Pertini e del raddoppio delle corse sulla linea B della metropolitana, condizione necessaria per consentire al 50% degli spettatori di arrivare nel nuovo stadio con i mezzi pubblici. Per farlo, Servirebbero interventi per circa 100 milioni di euro, una spesa che ovviamente farebbe lievitare i costi del progetto. (...)

(corsera)