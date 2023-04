Petrachi: "Belotti si è preso una grande responsabilità andando alla Roma"

TMW.COM - Torna a parlare Petrachi, ex ds della Roma, a due giorni dalla sfida col Torino, il club dove ha lavorato per anni prima dell'esperienza in giallorosso. Ex della partita sarà Andrea Belotti, di cui Petrachi racconta: "Per quel che riguarda il Gallo credo che fosse arrivato in una situazione in cui doveva andare via. Probabilmente non c’erano più i contenuti affinché rimanesse. Penso fosse arrivato a fine corsa. Sul fatto che non abbia trovato la squadra di livello subito non entro nel merito ma certamente s’è preso una grande responsabilità andando alla Roma sapendo di essere l’alternativa ad Abraham. Ha bisogno di giocare con continuità per trovare un rendimento ottimale. Se sta bene può fare la differenza. È un giocatore su cui puntare, è in fase di completamento. Quel poco che ha giocato qualcosa ha fatto. Giocare a singhiozzo non è facile. Le valutazioni dovrebbero essere fatte in virtù di ciò che può conquistare: se andasse a giocare con continuità da un’altra parte certamente avrebbe grandi chance di tornare in Nazionale".

E lei direttore? Pronto a tornare in pista?

“Ho avuto proprio recentemente un colloquio, credo che entro dieci-quindici giorni la situazione sarà più chiara”.