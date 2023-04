Per Wijnaldum decisivi i prossimi 2 mesi. Smalling, attesa la risposta in 15 giorni

Messi in archivio i rinnovi di Mancini e Matic, la Roma è sempre in attesa di ufficializzare anche il prolungamento di Cristante. Ed allora l'ansia si sposta sugli altri contratti che ballano ancora, in particolare quelli di Wijnaldum e Smalling.

La Roma vuole valutare il rendimento di Gini in questi ultimi due mesi di stagione, per capire se poi farci un investimento o meno. Di certo non gli 8 milioni del diritto di riscatto, in caso a Trigoria chiederanno uno «sconto» al Psg, ma anche al giocatore, che attualmente guadagna circa 7 milioni.

A Smalling, invece, è stata fatta un'offerta alle stesse cifre attuali (3,5 milioni) ma per una stagione, con l'opzione di portarla a due ma a cifre inferiori. Si aspetta una risposta da parte dell'inglese, a cui è stato chiesto di far sapere il suo parere entro un paio di settimane.

Poi ci sono Belotti ed El Shaarawy, anche loro in scadenza a giugno. E Spinazzola, che scade nel 2024.

(Gasport)