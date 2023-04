Pellegrini: la solidarietà del 7 ai pazienti del Campus Bio-Medico. Donati abbonamenti per il calcio

Campione non soltanto di calcio ma anche di solidarietà. Il capitano della AS Roma e centrocampista della nazionale Lorenzo Pellegrini ha regalato abbonamenti calcio al Centro di Cure Palliative "Insieme nella cura" della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, contribuendo anche ai costi per l'allestimento dell'impianto televisivo che consentirà ai tifosi, giallorossi e non solo, ricoverati nell'Hospice di accedere ai canali TV che trasmettono in streaming tutte le partite di Serie A. Un gesto semplice che racchiude il desiderio del centrocampista di allietare il tempo di permanenza dei pazienti all'Hospice, donando un'occasione di svago a quanti stanno vivendo un momento delicato e critico della propria vita. Lorenzo Pellegrini ha voluto incontrare personalmente due pazienti ricoverati, Felice e Ilaria, facendo anche dono di dolci pasquali per gli ospiti e il personale del Centro. Da parte della Fondazione Policlinico Universitario il sentito ringraziamento per il gradito regalo.

Presenti all'incontro con il calciatore il Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti, l'AD e Direttore Generale Paolo Sormani, il Direttore della Uoc di Oncologia Medica Giuseppe Tonini, il Direttore del Centro di Cure Palliative Maria Grazia De Marinis, con anche il Responsabile clinico del Centro Giuseppe Casale, il Responsabile Uos Traumatologia dello Sport Umile Giuseppe Longo, la Responsabile del Laboratorio Analisi Silvia Angeletti.