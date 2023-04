Okaka ricorda il 7-1 contro lo United: "Mai visto nulla del genere in 20 anni di carriera, Totti e De Rossi erano scioccati"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Stefano Okaka, ex attaccante della Roma, intervistato dal noto portale calcistico, è tornato sulla famosa sconfitta della Roma in casa dello United, quando perse 7-1: "Non dimenticherò mai il 7-1 contro lo United. Non ho mai visto niente del genere in 20 anni di carriera. Anche Totti e De Rossi erano scioccati. Prima della partita quelli dello United erano molto tranquilli. Pronti, via. Dopo 20 minuti perdevamo 3-0. Loro avevano la moto, Rooney era imbarazzante, sembrava un centometrista. Cristiano Ronaldo era un bello spettacolo per tutti, ma un bruttissimo spettacolo per noi. Sul 7-1 Spalletti mi ha dato la soddisfazione di giocare un quarto di finale di Champions, per di più all'Old Trafford e contro fenomeni di quel calibro. Quando sono entrato mancava un minuto alla fine, ho pensato: 'vabbè mi prendo quest'esperienza e finisce quà'. A fine partita eravamo tutti scioccati".