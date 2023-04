Nesta: "Non mi fa impazzire come gioca la Roma. Che ruolo ha Pellegrini? E non vedo Abraham così forte"

BOBO TV - Intervenuto come ospite durante la trasmissione in streaming ideata da Christian Vieri, l'ex capitano della Lazio, Alessandro Nesta ha detto la sua sulla Roma e su alcuni singoli della rosa giallorossa, tra cui Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Queste le sue parole:

"Mourinho non lo conosco, l'ho visto poco, ma neanche a me fa impazzire come gioca la Roma. Non sono così d'accordo che la Roma sia molto più forte della Lazio. Non ho ancora capito che ruolo abbia Pellegrini. Non vedo Abraham così forte, è stato valutato un pochino di più. La Lazio prende pochi gol perché è organizzata bene. La Roma probabilmente lavora meno. La sua difesa a 5 è figlia di giocatori istintivi e abituati a giocare sempre a tre, e terzini che spingono in avanti: Mancini ha avuto successo all'Atalanta, anche Ibanez viene da quella scuola, Smalling è quello un po' più pratico ma ha qualche annetto. I difensori della Roma hanno meno letture rispetto a quelli della Lazio, per me Romagnoli ne ha di più".