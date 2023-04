Mourinho risponde a Cassano: "Si diverte, gli altri lavorano seriamente. A Madrid è ricordato per la sua giacca"

Nel post-partita di Torino-Roma, vinta dai giallorossi per 1-0 grazie alla rete di Paulo Dybala dal dischetto, José Mourinho risponde alle critiche di Antonio Cassano. "Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono - le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico giallorosso -. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Internon ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura".