Mourinho, dalla Spagna: è tra i candidati del Psg per il dopo Galtier

Il divorzio con Christophe Galtier a fine stagione è praticamente certo. Il Psg non confermerà l'attuale tecnico anche in caso di vittoria del campionato e, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, tra i possibili successori dell'allenatore francese ci sarebbe anche Josè Mourinho. Si sottolinea, sul quotidiano, come il tecnico "lascerà la Roma prima se vince che se perde".

Lo "Special One", inoltre, piace al Chelsea, club che ha già allenato in due occasioni e che dopo gli esoneri di Tuchel e Potter ha affidato la panchina ad interim a Lampard. Secondo MD una carta a favore del Psg per arrivare a Mourinho potrebbe essere quella del dirigente portoghese Luis Campos, in buoni rapporti con l'allenatore della Roma.

(Mundo Deportivo)

