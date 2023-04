Moratti: "Mi auguro Mourinho rimanga alla Roma, sarebbe una brutta sberla se andasse via"

RADIO 1 - Nello spazio della trasmissione 'Radio Anch'io Sport', è intervenuto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, che ha negato alcune indiscrezioni nell'anno del 'triplete' di Mourinho in nerazzurro: "Non è assolutamente vero che l'avrei esonerato se avesse perso lo scudetto e la semifinale col Barcellona. Si sperava di vincere tutti e due, poi non so cosa sia successo e ha deciso di andare via, ma nessuno dei due ce l'aveva con l'altro. Ora lo vedo ben inserito a Roma: la città e la tifoseria sono talmente felici che se dovesse andare via sarebbe una brutta sberla. Mi auguro rimanga a Roma".