Milan, Florenzi: "Difficilmente rivivrò le emozioni provate durante Roma-Barcellona"

DAZN - Al termine della sfida pareggiata per 1-1 sul campo del Bologna, il difensore del Milan, nonché ex capitano della Roma, Alessandro Florenzi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul quarto di finale di Champions League del 2018 contro il Barcellona, in cui fu protagonista con la maglia giallorossa. Queste le sue parole:

Che emozioni diverse si provano in partite come Roma-Barcellona?

"Sono partite speciali. Difficilmente rivivrò le sensazioni che ho provato nella partita con il Barcellona, sia da tifoso che da giocatore. Abbiamo regalato grandi emozioni ad una tifoseria bellissima come quella della Roma".