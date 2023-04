Martinez e il consiglio a Dybala nella finale mondiale: "Gli ho detto di calciare il rigore al centro"

Emiliano Martinez, portiere dell' Aston Villa e dell'Argentina campione del Mondo, ha rilasciato una lunga intervista all'ex stella dell'Arsena Ian Wright nel suo podcast sulla Premier League. Ospite anche Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala. E il portiere ha svelato proprio il consiglio dato alla Joya in occasione dei calci di rigore durante la finale mondiale contro la Francia: "Paulo ha giocato poco al Mondiale e il fatto che abbia voluto calciare il rigore dimostra la sua personalità. Ricordo che parai il secondo rigore gli dissi 'se lo paro, il prossimo devi calciarlo al centro'. Quando pari il rigore, la pressione cade tutta sull'altro portiere e lui non vuole fare la figura dello scemo nella finale della coppa del mondo: ecco a cosa sono serviti gli anni in terapia".