Makaay: "Al De Kuip leggermente meglio il Feyenoord della Roma. Quando hanno spinto, i giallorossi si sono resi pericolosi"

RINJMOND - L'ex attaccante e oggi allenatore nelle giovanili del Feyenoord, Roy Makaay, è intervenuto durante il programma televisivo olandese, rilasciando alcune dichiarazioni sulla sfida giocatasi lo scorso giovedì al De Kuip tra la squadra di Rotterdam e la Roma, valida per l'andata dei quarti di Europa League. Queste le sue parole:

“Giovedì il Feyenoord è stato costretto ad arretrare parecchio negli ultimi venti minuti. La Roma ha dovuto fare i conti con gli infortuni. All'Olimpico il Feyenoord avrà più spazio e opportunità, perché la Roma dovrà fare gol. Giovedì il Feyenoord è stato leggermente migliore dei giallorossi per tutta la partita, ma rispetto alle partite precedenti non ha creato molto. Inoltre, le ali non hanno superato gli avversari, soprattutto nel primo tempo. Nelle poche occasioni in cui la Roma si è fatta vedere, è stata pericolosa".

