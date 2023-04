Lega Serie A, De Siervo: "Complimenti ai cinque club italiani per la qualificazione alle semifinali delle coppe europee. È un risultato storico"

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito ai risultati delle squadre italiane in Europa. Dopo Inter e Milan, qualificate in semifinale di Champions League, anche Roma e Juventus (Europa League) e Fiorentina (Conference League) hanno conquistato l'accesso al penultimo turno delle rispettive competizioni. Ecco le dichiarazioni dell'ad in seguito al raggiungimento di questo storico traguardo per il calcio italiano: "Il calcio italiano ha stabilito il proprio record di squadre presenti nelle semifinali delle coppe europee, è un risultato storico che ci godiamo con soddisfazione facendo i complimenti a tutti i club, compreso il Napoli sapendo che già l’urna dei quarti avrebbe escluso una nostra formazione. Siamo rimasti in corsa con tutte le altre squadre e celebriamo nuovamente con una rivisitazione del nostro video ‘Calcio is Back’ questo prestigioso traguardo. La clip ha riscontrato un grande successo tra i nostri tifosi in Italia e all’estero e sui principali media italiani, che ne hanno dato ampio risalto e visibilità. Un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che la Lega, ormai una vera e propria Media Company, sta svolgendo anche in termini di produzione di contenuti innovativi ed esclusivi".

Successivamente si è soffermato sui diritti televisivi: "Stiamo entrando in una fase di grande importanza per noi, sul piano sportivo riscontriamo le vittorie sul campo che ci pongono al primo posto in Europa tra tutte le leghe, a breve gestiremo il bando per la vendita dei diritti televisivi, certi che la ritrovata competitività delle nostre formazioni servirà per accrescerne il valore sul mercato domestico e su quelli internazionali. Ora ci tuffiamo in un emozionante finale di stagione che vedrà intrecciarsi le gare di campionato con quelle di coppa, comprese le semifinali di ritorno e la finale della Coppa Italia Frecciarossa".