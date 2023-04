La Roma oscura Digitalbits. La risposta dello sponsor: "I contratti erano stati conclusi con Zytara labs"

Anche la Roma, come l'Inter, ha oscurato il brand Digitalbits dalle proprie maglie da gioco per il mancato pagamento di una tranche prevista nell'accordo. L'azienda di criptovalute, a tal proposito, ha detto la sua con un comunicato: "Digitalbits foundation ha intrapreso un processo proattivo per la ridefinizione delle partnership che coinvolgeranno il brand Digitalbits nel futuro, in linea con gli obiettivi di sostenibilità economica e di utilizzo della tecnologia blockchain. I contratti di sponsorizzazione riguardanti l'esposizione del brand Digitalbits con le squadre di calcio As Roma e Inter sono stati conclusi con Zytara labs. Digitalbits foundation rappresenta la comunità e l'ecosistema che hanno l'obiettivo di promuovere la tecnologia blockchain ed il suo utilizzo".

(adnkronos)