Juventus, Calvo: "Esclusione dalle coppe europee? Non abbiamo novità, ma società solida"

SPORT MEDIASET - Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ex dirigente della Roma, nell'immediato pre-partita della gara di ritorno di Coppa Italia fra bianconeri e Inter ha parlato delle indiscrezioni secondo cui l'UEFA potrebbe escluderli dalle coppe la prossima stagione:

"Non abbiamo novità su questa vicenda, mi fa piacere che le avete definite come indiscrezioni: anche a me sembravano come tali, ma le ho lette su un quotidiano e sembrava una sentenza già rilasciata. La società ha una solidità tale che ci permette di programmare il futuro indipendentemente dall'esito sportivo della stagione. Le coppe europee fanno la differenza, però possiamo programmare nei giusti tempi".